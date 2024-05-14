حفلة "بنات المقاومة" تقام في مدينة مشهد المقدسة

وقال رئيس منظمة التعبئة الطلابية لمحافظة خراسان الرضوية "مجيد شعرباف": يركز هذا الاحتفال على رسائل إلى فتيات غزة وبحضور ممثلين عن فتيات العالم الإسلامي.

وتابع: يشارك في هذا الحفل 6 فتيات من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان ونيجيريا نيابة عن فتيات العالم الإسلامي.

وأردف قائلا: وسيتم تكريم ثماني فتيات مثاليات في مجالات الرياضة والعلوم والأولمبياد على المستوى الدولي.

وتحتفل الجمهورية الإسلامية بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها سنويا في اسبوع الكرامة ويوم الفتاة في الأول من ذي القعدة حتى ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) في الحادي عشر من ذي القعدة. وتقام في هذه الفترة العديد من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

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