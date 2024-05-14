١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:١٥ م
رمز الخبر: 85476592
T T
٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

حفلة "بنات المقاومة" تقام في مدينة مشهد المقدسة

١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:١٥ م
رمز الخبر: 85476592
حفلة "بنات المقاومة" تقام في مدينة مشهد المقدسة

14 ايار/ مايو/ ارنا-تستضيف مدينة مشهد المقدسة الاحتفال الكبير لـ "بنات المقاومة" تزامنًا مع یوم الفتاة، بحضور 6000 طالبة.

وقال رئيس منظمة التعبئة الطلابية لمحافظة خراسان الرضوية "مجيد شعرباف": يركز هذا الاحتفال على رسائل إلى فتيات غزة وبحضور ممثلين عن فتيات العالم الإسلامي.

وتابع: يشارك في هذا الحفل 6 فتيات من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان ونيجيريا نيابة عن فتيات العالم الإسلامي.

وأردف قائلا: وسيتم تكريم ثماني فتيات مثاليات في مجالات الرياضة والعلوم والأولمبياد على المستوى الدولي.

وتحتفل الجمهورية الإسلامية بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها سنويا في اسبوع الكرامة ويوم الفتاة في الأول من ذي القعدة حتى ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) في الحادي عشر من ذي القعدة. وتقام في هذه الفترة العديد من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.
انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

تعليقك

You are replying to: .