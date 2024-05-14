رئيس السلطة القضائية: أميركا وبعض الدول الأخرى متورطة بجرائم الصهاينة

وفي مراسم اقيمت تخليدا واحياء لشهداء محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران، اعتبر رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" بأن عملية الوعد الصادق كسرت بشكل فعال هيمنة الكيان الصهيوني بأكلمها.

وتابع حجة الاسلام "محسني ايجئي" بأن عملية الوعد الصادق كانت مثالا واضحا للدفاع عن المثل العلیا للثورة الاسلامیة وشعاراتها ، ونموذجا ساطعا على تضحيات ونضالات القوات المسلحة وأسر الشهداء الكرام والشعب و المثال الملموس على العمل الجاد الدفاعي الذي يقوم به المسؤولين والشعب العظيم.

واستطرد بأن عملية الوعد الصادق هي مثال على عظمة واقتدار ومجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على ان كل هذا المجد والاقتدار والأمن لم يكن ليتحقق إلا بدماء الشهداء ونصرة الشعب و جهود السلطات .

واضاف رئيس السلطة القضائية الايرانية بأن كبار رجال الدين قد اتخذوا خطوات تتماشى مع الأهداف التي كانت لدى جميع الأنبياء (ع).

وفي هذا السياق ، اشار الى انه في عصرنا هذا، تولى الإمام الخميني (رض) هذه المسؤولية بالتقوى والعلم والوعي ليحدث ثورة ليس فقط في إيران ولكن أيضا في العالم، والتي تتجلى أعمالها وأبعادها الواسعة يوما بعد يوم بفضل محبي وانصار الثورة الاسلامية الايرانية.

وفي اشارة الى ان الله امر بالجهاد و وعد بالنصر ، اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية على ان العظمة والمجد الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم هو الوفاء لله وتحقيق وعده.

كما اعتبر بأن قوة الجمهورية الإسلامية مستمدة من الدعم الشعبي لولاية الفقيه واعتماده على قيادته الحكيمة وبالتالي اسقطت اهداف الاعداء الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإسقاط الإسلام.

واضاف بأن جميع الأعداء قد انحنوا اليوم أمام عظمة الثورة الإسلامية في إيران، موضحا انه بعد فشلهم أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يحاولون استخدام معاهدهم ومراكز الأبحاث الخاصة بهم لوضع خطط جديدة.

وأشار رئيس السلطة القضائية الى أن افكار وابعاد الثورة الإسلامية الإيرانية يتم تصديرها الى مناطق مختلفة من العالم،مبيّنا بأن اليوم تم تشكيل جيش اممي من الرأي العام من جميع أنحاء العالم لنصرة المظلومين، وهم يطالبون المستكبرين والمتغطرسين بأهداف وسياسات جديدة.

وعن المستجدات في غزة، صرح رئيس السلطة القضائية الايرانية بأنه ومنذ نحو 7 اشهر والكيان الصهيوني مستمر بعدوانه على أهل غزة، فيما تجاريه الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة وتتورط بجرائمه.

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