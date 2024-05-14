إيران وفيتنام توقعان اتفاقية تعاون بين اجهزة الشرطة

ووقع القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "أحمد رضا رادان " ووزير الأمن العام الفيتنامي الجنرال تولام مذكرة تفاهم بشأن التعاون الشامل بين اجهزة الشرطة.

وفي حفل التوقيع هذا ،أكد وزير الأمن العام الفيتنامي على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف خاصة في مجال التعاون الشامل بين اجهزة الشرطة في إيران وفيتنام.

واعتبر الجنرال تولام علاقات الود والاحترام بين البلدين سببا في توسيع وتعزيز التعاون الثنائي، وأشاد بتقدم إيران في المجالات الدفاعية والعسكرية والعلوم والصناعة، فضلا عن مقاومة واستقرار واستقلالية ايران رغم العقوبات القاسية.

وشملت مذكرة التفاهم هذه سبل تعميق وتعزيز التعاون في مجال تنفيذ القانون، مثل تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب والجرائم الإلكترونية وإنتاج المخدرات والاتجار بها والاتجار بالبشر وتبيض الأموال وتهريب الأسلحة والذخائر وتزوير الوثائق والهجرة غير الشرعية.

وقد افادت السفارة الإيرانية لدى فيتنام،بأن العميد رادان سيزور المركز الوطني للتدريب على مكافحة الإرهاب، ومركز قاعدة بيانات المواطنين الوطني، وادارة الأمن السيبراني لمنع ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة في فيتنام.

وتأتي زيارة القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "أحمد رضا رادان" والوفد رفيع المستوى المرافق له الى فيتنام ، تلبية لدعوة رسمية من وزير الأمن العام الفيتنامي الجنرال تولام بهدف توسيع التعاون بين اجهزة الشرطة ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء فيتنام " فام مينه تشينه".

انتهى**ر.م