البطالة في ايران عند أدنى مستوى لها خلال العقود الأخيرة

وافاد مساعد وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني في شؤون ريادة الأعمال وتطوير القوى العاملة " محمود كريمي بيرانوند" بأن سوق العمل الايراني في الحكومة الـحالية ، بحسب ما تظهره الإحصائيات، شهدت أحداثا جيدة وإيجابية ومتطورة لا يمكن تجاهلها.

وذكر انه وفقا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، ففي العام الماضي بلغ معدل البطالة الايرانية 8.1%، وهو أدنى معدل بطالة في العقود الأخيرة، كما وصلت نسبة البطالة بين الخريجين إلى أدنى مستوياتها أي 11.8%.

واشار الى جهود وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني لتأمين فرص عمل لافتا الى توفير مليون فرصة عمل سنويا.

واوضح الى بأن هذه الإحصائية الإيجابية هي نتيجة لتضافر كافة الجهات الحكومية، بحيث تم اتخاذ اجراءات جديدة بالتنسيق مع الوزارة في مجال الإشراف ورسم السياسات للمجلس الأعلى للتشغيل.

واضاف انه و في هذا الصدد تم اتخاذ إجراءات في مجال تنشيط الوحدات شبه النشطة والراكدة وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية في العام الماضي بنسبة 41.3%.

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