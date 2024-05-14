السفارة الايرانية لدى باكستان : اي دعم للكيان الصهيوني يتعارض وتطلعات المجتمع الدولي

واضاف بيان السفارة الايرانية في اسلام اباد : ان الخامس عشر من مايو، يعيد ذكرى يوم النكبة وتاسيس كيان الفصل العنصري الصهيوني المحتل (15 مايو 1948م) والذي حدث بناء على مؤامرة الاستعمار الغربي، كما يذكر هذا اليوم بداية حقبة دموية من المجازر الجماعية والتطهير العرقي والتشريد والاحتلال وهتك الحرمات المقدسة في فلسطين، من قبل الكيان الصهيوني.

وتابع البيان : ان يوم النكبة يعيد الى الذاكرة، بداية 76 عاما مرت على احتلال الاراضي الفلسطينية ونقض سافر للحقوق الانسانية وحرمان هذا الشعب من حقه في تقرير مصير بلاده.

كما استنكر البيان، النموذج الجديد من جرائم الابادة الوحشية التي بداها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة (منذ 7 اكتوبر 2023م)، والتي راح ضحيتها اكثر من 35 الف انسان بريئ بمن فيهم النساء والاطفال، مضافا الى تهجير مئات الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والبنى التحتية الاساسية في قطاع غزة؛ وطالب بمحاكمة الجناة الصهاينة القائمين على تلك الجرائم.

ونوه البيان، بالمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني اللقيط وغير الشرعي؛ وتاكيدها على حماية النضال بوجه هذا الكيان حتى تحرير الشعب الفلسطيني، والدفاع عن طلب عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة، وتجديد العهد مع تطلعات الشعب الفلسطيني والتركيز بان القضية الفلسطينية تاتي على راس قضايا العالم الاسلامي.

وفي الختام، اشادت السفارة الايرانية بمواقف الشعب الباكستاني وحكومته الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم.

انتهى ** ح ع