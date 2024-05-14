مخبر : 121 عقداً مع دول أجنبية قيد التنفيذ

وعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة خطط وبرامج التعاون المشترك بين ايران مع الدول الأجنبية.

وأكد مخبر خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الوزارات المعنية، على نجاح السياسة الخارجية للحكومة الـ 13 في توسيع العلاقات والدبلوماسية الدولية، وقال : لقد تم بناء علاقات قوية للغاية مع الدول الصديقة والجارة والدول المستقلة خلال هذه الحكومة.

واضاف : كما أنّ عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنظمات الدولية المهمة تُتيح إمكانيات وقدرات استثنائية، وبما يلزم على الوزارات المعنية متابعة وتنفيذ التفاهمات والاتفاقات وعقود التي ابرمت خلال الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية.

كما وجّه مخبر، ممثلي الوزارات التي تتابع خطط التعاون المشترك مع الدول الأجنبية، بصياغة وتدوين كافة الاتفاقات والتفاهمات والعقود المبرمة، وتقديم تقرير شهري حولها خلال الأيام الـ 10 القادمة.

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