مسؤول برلماني : بعد "الوعد الصادق" هناك دول تسعى لقطع العلاقات مع "اسرائيل"

وفي تصريح لمراسل ارنا، اشار عزيزي الى الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء باستضافة الخارجية الايرانية وبرعاية الوزير وحضور مساعديه، مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية؛ وذلك بهدف تكريم اداء اللجنة بنهاية دورتها الحادية عشرة.

واضاف هذا المسؤول البرلماني : لقد جرى خلال الاجتماع، تقديم تقرير حول اخر التطورات الاقليمية من قبل وزير الخارجية ومساعده الى اعضاء اللجنة النيابية.

ومضى الى القول : ان وزير الخارجية صرح خلال الاجتماع، ان تطورات المنطقة تتجه نحو بلورة دور ايران التي تاخذ بزمام المبادرة فيما يخص التطورات في الصعيدين الاقليمي وحتى الدولي، واشادة الدول الاقليمية بهذا الدور الريادي.

كما نقل عزيزي عن مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، انه لفت في هذا الاجتماع، الى الافراج عن جزء ملفت من الاصول الايرانية المجمدة لدى الدول المختلفة، وذلك بفضل الدبلوماسية الفاعلة التي انتهجتها الخارجية بهذا الشان.

وعودة الى عملية الوعد الصادق، لفت نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، انه بعد هذه العملية، تحركت دولة مصر ايضا نحو الانضمام الى مجموعة الدول الافريقية التي رفعت شكوى الى محكمة لاهالي ضد الكيان الصهيوني.

انتهى ** ح ع