قيادي في "حماس" : تصريحات مستشار الامن القومي الامريكي استخفاف بعقول العالم

وأشار "الرشق" في تدوينة على حسابه بمنصة "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، إلى تصريحات سوليفان التي قال فيها "إن العالم يجب أن يدعو حماس للعودة إلى الطاولة والموافقة على الاتفاق".

وشدد القيادي في حماس، أن "العالم يعرف جيدا بأن حماس لم تتخلّف عن أي جولة من جولات المفاوضات، وأنها وافقت على الاتفاق الذي عُرِض عليها، وأن (إسرائيل) هي من كانت تتهرّب من جولات المفاوضات، ولم تلتزم ببنود الاتفاق، وبدلاً من الرد على الوسطاء، بدأت الهجوم على رفح، وأعادت التصعيد في الشمال".

ووصف مستشار الامن القومي الامريكي، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن "ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية"، ليعلق الرشق عليه بالقول : متوقع مِمَّنْ أُصيبوا بعمى البصر والبصيرة، وهم شركاء شراكة كاملة مع الاحتلال في تنفيذ المجازر وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل في غزة على مدار أكثر من سبعة أشهر، ويدعمون النازيين الجدد بكل أنواع الأسلحة والعتاد العسكري.

انتهى ** ح ع