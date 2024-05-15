١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٤٤ ص
رمز الخبر: 85477398
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journalistکاظم شماعییان

آخر اجتماع لاعضاء لجنة الامن القومي النيابية مع وزير الخارجية

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٤٤ ص
رمز الخبر: 85477398
آخر اجتماع لاعضاء لجنة الامن القومي النيابية مع وزير الخارجية

طهران/ 15 ايار/مايو/ارنا – بناء على دعوة من وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، عقد آخر اجتماع مشترك لرئيس واعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي، مع وزير الخارجية وجمع من مساعدي ومدراء وزارة الخارجية.

وجاء الاجتماع الذي عقد بمبنى وزارة الخارجية، بهدف تبادل وجهات النظر في مجال السياسة الخارجية.

وقدم وزير الخارجة في الاجتماع شرحا عن اخر التطورات في مجال السياسة والعلاقات الخارجية للبلاد وشكر التعاون البناء لمجلس الشورى الاسلامي مع الجهاز الدبلوماسي للمضي قدما باهداف السياسة الخارجية.

وفي المقابل اعرب جلال زادة رئيس اللجنة واعضاؤها عن شكرهم للجهود والاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في المجالات الاقليمية والدولية وكذلك التنسيق والتعامل والتعاون في مجال السياسة الخارجية. وبينوا وجهات نظرهم حول السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

وفي الختام رد وزير الخارجية على اسئلة النواب المشاركين، مشددا على اهمية استمرار وتعزيز التعاون والتشاور بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى الاسلامي في دورته المقبلة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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