آخر اجتماع لاعضاء لجنة الامن القومي النيابية مع وزير الخارجية

وجاء الاجتماع الذي عقد بمبنى وزارة الخارجية، بهدف تبادل وجهات النظر في مجال السياسة الخارجية.

وقدم وزير الخارجة في الاجتماع شرحا عن اخر التطورات في مجال السياسة والعلاقات الخارجية للبلاد وشكر التعاون البناء لمجلس الشورى الاسلامي مع الجهاز الدبلوماسي للمضي قدما باهداف السياسة الخارجية.

وفي المقابل اعرب جلال زادة رئيس اللجنة واعضاؤها عن شكرهم للجهود والاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في المجالات الاقليمية والدولية وكذلك التنسيق والتعامل والتعاون في مجال السياسة الخارجية. وبينوا وجهات نظرهم حول السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

وفي الختام رد وزير الخارجية على اسئلة النواب المشاركين، مشددا على اهمية استمرار وتعزيز التعاون والتشاور بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى الاسلامي في دورته المقبلة.