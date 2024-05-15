استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الصهيوني في غزة

وأعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد أم وطفلها في غارة على شقة سكنية بمنطقة "اليرموك" بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين و إصابة 9 آخرين في قصف بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الثلاثاء، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 8 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل 82 شهيدا و234 إصابة منها للمستشفيات.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35173 شهيدا و79061 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 بالمائة من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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