١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٣ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85477476
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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "إيلات"

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٣ ص
رمز الخبر: 85477476
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "إيلات"

طهران/ 15 ايار/مايو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها بواسطة الطيران المسير، هدفاً عسكرياً في "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

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وكشفت مصادر الميادين، أنّ المقاومة في العراق، استخدمت سلاحين جديدين؛ الأول مسيرة "الارفد"، والثانية لم تعلن عن اسمها بعد.

كما أضافت المصادر أنّ الطائرة الجديدة تستخدم لأول مرة، "وتختلف عن الطائرات المسيرة السابقة لجهة قدرتها التدميرية إلى سرعتها وتقنيتها".

ومنذ أيام، أعلنت المقاومة، في ثلاثة بيانات منفصلة، تنفيذ مجاهديها ثلاث عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المُسيّرة، ضربوا من خلال إحداها موقعاً إسرائيلياً عسكرياً في "إيلات"، وفي عمليةٍ أخرى هدفاً حيوياً فيها.

وتبنّت، في بيانين، استهداف مجاهديها فجر الجمعة، بواسطة الطيران المُسيّر، موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في "إيلات"، وهدفاً حيوياً في المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت في بيانٍ مقتضب نشرته ليل الخميس، إنّ مجاهديها استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، القاعدة الإسرائيلية الجوية "عوبدا"، مؤكّدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

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