١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٢ ص
رمز الخبر: 85477662
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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رئيس وزراء فيتنام يرحب بتعزيز العلاقات الأمنية مع إيران

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٢ ص
رمز الخبر: 85477662
رئيس وزراء فيتنام يرحب بتعزيز العلاقات الأمنية مع إيران

طهران /15 ايار/مايو/ارنا - رحب رئيس وزراء فيتنام " فام مينه تشينه" بتبادل الوفود وخاصة في المسائل الشرطية معلنا عن رغبة بلاده بمواصلة تطوير العلاقات وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين إيران وفيتنام.

وعلى هامش اللقاء الذي جمعه مع القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "أحمد رضا رادان" ، واثناء شرحه السياسة الاقتصادية والخارجية الفيتنامية على مدار الأربعين عاما الماضية والتي تقوم على الاكتفاء الذاتي والتنويع والتعددية،نوّه رئيس وزراء فيتنام "فام مينه تشين" بالتقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع والعسكرية، وأكد الاستعداد والاهتمام بتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين البلدين.

هذا و ابدى رئيس وزراء فيتنام تقييما إيجابيا للتعاون الثنائي في مجال التعددية والدعم المتبادل في المنظمات الدولية.

كما رحب "فام مين تشينه" بتبادل الوفود وخاصة في القضايا البوليسية والتواصل الشعبي والسياحي، معلنا عن رغبة بلاده بمواصلة تطوير العلاقات وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين إيران وفيتنام.

تجدر الإشارة الى أن  القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد "أحمد رضا رادان" قد التقى   رئيس وزراء فيتنام " فام مينه تشينه" في فيتنام  في 14 ايار/ مايو 2024.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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