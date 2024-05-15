إسلامي: إيران تمتلك قدرات واسعة في مختلف القطاعات النوویة

وقال إسلامي علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء: انعقد الأسبوع الماضي المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في إصفهان. وشاركت في هذا المؤتمر 22 دولة ومن بين حوالي 600 مقالة قدمت لهذا المؤتمر، تم قبول 420 مقالة.

وأضاف: ألقيت حوالي 100 كلمة في مجموعات عمل مختلفة. ولأول مرة، تمكنا من نقل صوت الجمهورية الإسلامية وصوت مظلومیة الشعب الإيراني بشكل مهني إلى أقصى أنحاء العالم.

واستطرد قائلا: كانت صورة سوداء وكاذبة للحقائق النووية الإيرانية تظهر دائما.

وتابع: رافائیل غروسي كان حاضرا في هذا المؤتمر وألقى كلمة وخلال زيارته لبلادنا، ثبت أن إيران تمتلك قدرة هائلة في مختلف القطاعات، وخاصة النووية، لتقديمها للعالم ولديها علماء أكفاء.

وردا على سؤال حول المفاوضات الرامیة إلی الغاء الحظر عن ایران قال اسلامي: عملنا وعمل السيد غروسي لا علاقة له بهذه المفاوضات. وهذا نقاش سياسي يخص وزارة الخارجية.

وقال عن نتائج المحادثات مع غروسي: البيان المشترك لشهر مارس لا يزال قائما وتم حل حوالي 50% من القضايا المتبقية بين إيران والوكالة. وبحسب الخطة التي اتفقنا عليها فإن مساعدي الجانبين يتحدثون ويتفاعلون بشأن المكانين المتبقيين في عملية التسوية.

وقال اسلامي: إن المفاوضات الرامیة إلی الغاء الحظر الاقتصادي عن ایران هي مفاوضات سياسية تتعلق بالمسؤولين السياسيين والدبلوماسيين لدى الجانبين وليس لها علاقة بمحادثاتنا مع الوكالة.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية ردا على مقال صحيفة لوموند الفرنسية حول شائعة قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشراء الكعكة الصفراء من نيجيريا : يجب عليكم تقديم مصدر الخبر.

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