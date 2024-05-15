وزير الطرق : العبور البري يسجل نموا بنسبة 55% في ظرف شهرين من هذا العام

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراي اليوم الاربعاء، صرح وزير الطرق والتنمية العمرانية الایراني "مهرداد بذرباش" بأنه تم توقيع اتفاقية تطوير ميناء جابهار مع الهند والتي يتابعها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شخصيا.

واضاف انه من المفترض ان يبدأ مشروع تطوير ميناء جابهار بمبلغ 80 مليون دولار ليصل الى 120 مليون دولار في المرحلة القادمة، وهي تجهيز المرحلة الأولى من ميناء جابهار وتشغيله.

ولفت بذرباش الى ان توفير رأس المال المستهدف لهذا القطاع وتوفير معدات التحميل والإجراءات اللازمة لتوسيع وترشيد الاستفادة من ميناء جابهار جزءا من هذه الاتفاقية.

وذكر وزير الطرق والتنمية العمرانية الایراني بأن الاتفاقيات في السابق كانت قصيرة الأجل وحصلت على الحافز من الجانب الهندي، ولكن مع هذه الاتفاقية بمدة 10 سنوات سيزيد الحافز اكثر.

كما اشار الى ان العبور البري سجل العام الماضي نموا بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق، موضحا بأن هذا النمو استمر هذا العام، وحتى 15 ايار/مايو 2024 بلغ 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يدل على أن هذا الأمر مستمر هذا العام متمنيا أن يتم تسجيل رقما قياسيا آخر في هذا المجال.

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