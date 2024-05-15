القسام تقصف "سديروت" وتستهدف قوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.

كما قالت كتائب القسام: بأن مجاهديها أسقطوا قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من الجنود شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت القسام في بلاغ عسكري، بأن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "دي 9" (D9) بقذيفة "الياسين 105" على مفترق "الترنس" بمخيم جباليا.

كما أكد مجاهدو القسام مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بالمخيم.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع جنود العدو وآلياته ودك تحشداته بقذائف الهاون شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وتكثف فصائل المقاومة الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة من تنفيذ عملياتها النوعية، مستهدفة قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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