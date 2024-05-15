كتائب القسام تؤكد مقتل 12 جندياً صهيونياً في مخيم جباليا

ونفذت القسام عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قام المجاهدون باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها.

وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه"، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

هذا، وتمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت كتائب الشهيد عزالدين القسام تقصف مغتصبة "سديروت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

ووزعت القسام، مشاهد من استهداف مجاهدي الكتائب لجنود وآليات العدو ودك تحشداته شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبدورها، أعلنت سرايا القدس، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع الجنود الصهاينة بالقرب من ابو زيتون معسكر جباليا، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

واوقعت السرايا قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح، خلال اشتباكات في محور التقدم بشارع السكة شرق معسكر جباليا. وزع الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من حمم الهاون التي دك بها المجاهدون سايا التحشدات العسكرية وآليات العدو المتوغلة شرق رفح.

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