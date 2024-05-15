العميد شريف : الحرس الثوري قام بعمل مميز في الإبلاغ عن "الوعد الصادق"

وفي تصريح له امام ملتقى وطني تحت عنوان "مدار الامل" حضره جمع من الناشطين لدى الوسط الاعلامي والاتصالات، اوضح العميد شريف، انه "فيما يخص عملية الوعد الصادق، اخذنا بعين الاعتبار كافة المصادر الاعلامية، وقد ساد انسجام مميّز على صعيد الابلاغ والاعلام بشان هذه العملية من قبل كافة المؤسسات المعنية".

وتابع : نحن ابلغنا وسائل الاعلام الوطنية وسائر وكالات الانباء المؤثرة قبل انطلاق هذه العملية.

وشدّد المتحدث باسم الحرس الثوري، على "ان العدو فشل في تحجيم عملية الوعد الصادق العظيمة، لانها تمت بشكل غير مباغت، حيث كان العدو يقف على اهبة الاستعداد امامنا".

واستطرد : عند انطلاق عملية الوعد الصادق، ادعى العدو بانه تمكن من استهداف 99 بالمائة من المسيرات وذلك في اطار حربه النفسية للتقليل من شان هذه العملية، لكن الشعب الايراني كان يعلم بامتياز ان هذا الادعاء لا اساس له من الصحة.

انتهى ** ح ع