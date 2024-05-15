١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85478351
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الامين العام لمؤتمر الدفاع عن الانتفاضة الفلسطينية :

الكيان الصهيوني لم يكن بمستوى الضعف الذي هو عليه اليوم

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ م
رمز الخبر: 85478351
الكيان الصهيوني لم يكن بمستوى الضعف الذي هو عليه اليوم

طهران / 15 ايار / مايو / ارنا – قال الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية "سيد مجتبى ابطحي" : ان الكيان الصهيوني لم يكن بمستوى الضعف الذي وصل اليه اليوم؛ مبينا ان هذا الكيان لم يحقق على مدى الاشهر السبعة الماضية اي نجاح في غزة سوى ارتكاب كم هائل من المجازر هناك.

جاء ذلك في كلمة "ابطحي" امام الملتقى الدولي بعنوان "من يوم النكبة حتى يوم المقاومة" مع التركيز على عملية "طوفان الاقصى"، الذي عقد في دورته الثانية اليوم الاربعاء.

واضاف : ان حماس الابية اضحت اليوم اكثر قوة من اي وقت مضى، والى جانبها باقي فصائل المقاومة الفلسطينية التي اصبحت اكثر جاهزية؛ وفي المقابل هناك الكيان الصهيوني الذي لم يكن بمستوى الضعف الذي هو عليه اليوم.

علما ان الملتقى الدولي الثاني بعنوان "منذ يوم النكبة حتى يوم المقاومة" بمحورية طوفان الاقصى، بدا اعماله عصر اليوم الاربعاء بمشاركة قياديين في المقاومة الفلسطينية ومسؤولين ايرانيين، باستضافة جامعة الثورة الاسلامية المركزية في طهران.

انتهى ** ح ع

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