الكيان الصهيوني لم يكن بمستوى الضعف الذي هو عليه اليوم

جاء ذلك في كلمة "ابطحي" امام الملتقى الدولي بعنوان "من يوم النكبة حتى يوم المقاومة" مع التركيز على عملية "طوفان الاقصى"، الذي عقد في دورته الثانية اليوم الاربعاء.

واضاف : ان حماس الابية اضحت اليوم اكثر قوة من اي وقت مضى، والى جانبها باقي فصائل المقاومة الفلسطينية التي اصبحت اكثر جاهزية؛ وفي المقابل هناك الكيان الصهيوني الذي لم يكن بمستوى الضعف الذي هو عليه اليوم.

علما ان الملتقى الدولي الثاني بعنوان "منذ يوم النكبة حتى يوم المقاومة" بمحورية طوفان الاقصى، بدا اعماله عصر اليوم الاربعاء بمشاركة قياديين في المقاومة الفلسطينية ومسؤولين ايرانيين، باستضافة جامعة الثورة الاسلامية المركزية في طهران.

انتهى ** ح ع