مسؤول : 10 الاف شركة معرفية تنشط في ايران

وفي تصريح له خلال اجتماع حول الشركات المعرفية بمدينة ارومية (تابعة لمحافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب ايران) اليوم الاربعاء، لفت "خياطيان يزدي" بان تطوير الشركات المعرفية يسهم في تقليص ظاهرة هجرة النخب العلمية وتحفيزهم على العودة الى البلاد.

واضاف : ان تاسيس الشركات المعرفية عزز ثقافة الابداع القائم على المعرفة في ايران.

ولفت هذا المسؤول، بانه قبل نحو 15 عاما لم يكن هناك احد على علم بهذه الشركات، لكن اليوم حققت الشركات المعرفية وبرعاية سماحة قائد الثورة الاسلامية نموا باهرا في ارجاء البلاد.

انتهى ** ح ع