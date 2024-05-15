١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85478417
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مسؤول : 10 الاف شركة معرفية تنشط في ايران

١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:١١ م
رمز الخبر: 85478417
مسؤول : 10 الاف شركة معرفية تنشط في ايران

ارومية / 15 ايار / مايو / ارنا – اعلن رئيس صندوق دعم الابداع والازدهار بدائرة رئاسة الجمهورية الاسلامية "محمد صادق خياطيان زدي"، ان ما يبلغ عن 10 الاف شركة معرفية تنشط في ايران اليوم؛ مبينا ان هذه الشركات تتيح فرص العمل لاكثر من 320 الف شخص داخل البلاد.

وفي تصريح له خلال اجتماع حول الشركات المعرفية بمدينة ارومية (تابعة لمحافظة اذربايجان الغربية - شمال غرب ايران) اليوم الاربعاء، لفت "خياطيان يزدي" بان تطوير الشركات المعرفية يسهم في تقليص ظاهرة هجرة النخب العلمية وتحفيزهم على العودة الى البلاد.

واضاف : ان تاسيس الشركات المعرفية عزز ثقافة الابداع القائم على المعرفة في ايران.

ولفت هذا المسؤول، بانه قبل نحو 15 عاما لم يكن هناك احد على علم بهذه الشركات، لكن اليوم حققت الشركات المعرفية وبرعاية سماحة قائد الثورة الاسلامية نموا باهرا في ارجاء البلاد.

انتهى ** ح ع

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