افغانستان تطلب من الهلال الاحمر الايراني اغاثة منكوبي السيول في هذا البلد

وبحسب التقارير الاحصائية، فقد خلف هذا الحادث، خسائر كبيرة بالارواح والممتلكات، في ولاية بغلان وسائر المناطق والولايات الافغانية؛ وعليه فقد بعث رئيس جمعية الهلال الاحمر الافغاني بالوكالة "مولوي مطيع الحق"، طلبا الى الهلال الاحمر الايراني لارسال مساعدات انسانية الى اهالي المناطق المنكوبة بالسيول الاخيرة في هذا البلد.

واكدت السيدة عاليشوندي، بان الهلال الاحمر الايراني سيبادر الى ارسال شحنة من المساعدات الانسانية والاغاثية، بما يشمل الغذاء والادوات الصحية الى افغانستان.

كما اشارت هذه المسؤولة الى استعداد الهلال الاحمر الايراني لايفاد فرق طبية واغاثية، لو اقتضت الحاجة، الى المناطق المنكوبة بالسيول في افغانستان للقيام بمهامهم الانسانية هناك.

انتهى ** ح ع