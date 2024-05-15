امير عبداللهيان يتسلّم نسخة من اوراق اعتماد السفير الصيني الجديد في طهران

وفي تصريحه خلال استقبال السفير الصيني الجديد، تمنى امير عبداللهيان للاخير بالنجاح في مهامه؛ كما ثمّن جهود سلفه الهادفة الى الدفع بالعلاقات القائمة بين طهران وبكين نحو الامام.

كما تطلع وزير الخارجية الايراني، بان يتخذ "بي فو" ذات النهج الذي سار عليه السفير الصيني السابق، وبمزيد من الجهود من اجل تطوير الاواصر الثنائية، لاسيما تنفيذ الاتفاقات الموقعة في شتى المجالات بين البلدين.

من جانبه، عبّر السفير الصيني الجديد، عن سعاده ببدء مهامه الدبلوماسية في طهران؛ كما ابلغ امير عبداللهيان تحيات وزير خارجية بلاده.

السفير "بي فو"، اذ نوه بزيارة كل من رئيسي الجمهورية الايراني والصيني الى البلدين، اعتبر العلاقات القائمة بين طهران وبكين، انها "معمقة وعريقة تمتد بتاريخها الى الفي عام مضت"؛ مؤكدا بان الرئيس ووزير الخارجية الصينيين يوليان اهتماما خاصا الى توطيد وتوسيع الاواصر مع الجمهورية الاسلامية، وذلك وفق "خطة الشراكة الستراتيجية الشاملة".

انتهى ** ح ع