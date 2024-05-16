وزير الخارجية: سياسية ايران الحاسمة هي دعم الاستقرار والامن بمنطقة البلقان

طهران/ 16 ايار/مايو/ارنا – قال وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصربي ان السياسة الحاسمة للجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في دعم ترسيخ الاستقرار والامن في منطقة البلقان والنهوض بالتعايش بين جميع الاعراق في هذه المنطقة.

وفي اتصال هاتفي، هنأ امير عبد اللهيان، وزير الخارجية الصربي ماركو جورفيتش لتعيينه وزيرا جديدا للخارجية بصربيا. واشار امير عبد اللهيان الى السياسة المبدئية لايران باحترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي الدول، مؤكدا التزام واحترام الجمهورية الاسلامية الايرانية لسيادة صربيا وسلامة ترابها. اما وزير الخارجية الصربي الجديد فقد شكر نظيره الايراني مؤكدا اهتمام حكومة بلاده باستمرار تمتين العلاقات الشاملة والتعاون على الصعيد الدولي. وشدد وزيرا خارجية ايران وصربيا على ضرورة استمرار الاتصالات والحوار لتوسيع العلاقات الثنائية وكذلك مواصلة المشاورات فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية.