١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص
رمز الخبر: 85478997
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

رئيسي: الحكومة الثالثة عشرة تدعم قطاعي التعاونيات والخاص

١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص
رمز الخبر: 85478997
رئيسي: الحكومة الثالثة عشرة تدعم قطاعي التعاونيات والخاص

ساري/ 16 ايار/مايو/ارنا – اكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي اليوم الخميس ضرورة افساح المزيد من المجال للتعاونيات والقطاع الخاص وقال ان حكومته جاهزة لدعم هذه القطاعات في محافظة مازندران وباقي المحافظات.

واضاف رئيسي الذي كان يتحدث في حفل احياء 395 وحدة انتاجية وصناعية راكدة في مازندران اننا وصلنا في صناعة الورق والخشب من 4 الاف طن الى 40 الف طن وتمت اعادة الازدهار الى صناعة النسيج في هذه المحافظة ونتحرك باتجاه القضايا اللاحقة.

وبدا رئيس الجمهورية اليوم زيارته الثانية لمحافظة مازندران يرافقه عدد من اعضاء الحكومة.

ويتخلل الزيارة تدشين مشاريع جديدة للنهضة الوطنية للسكن وعدة مشاريع للعلاج والمرحلة الاولى من استكمال توصيل المياه الى مدينة ساري والمشاركة في حفل احياء وحدات انتاجية راكدة وعدة مشروعات انمائية اخرى.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .