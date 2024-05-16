رئيسي: الحكومة الثالثة عشرة تدعم قطاعي التعاونيات والخاص

واضاف رئيسي الذي كان يتحدث في حفل احياء 395 وحدة انتاجية وصناعية راكدة في مازندران اننا وصلنا في صناعة الورق والخشب من 4 الاف طن الى 40 الف طن وتمت اعادة الازدهار الى صناعة النسيج في هذه المحافظة ونتحرك باتجاه القضايا اللاحقة.

وبدا رئيس الجمهورية اليوم زيارته الثانية لمحافظة مازندران يرافقه عدد من اعضاء الحكومة.

ويتخلل الزيارة تدشين مشاريع جديدة للنهضة الوطنية للسكن وعدة مشاريع للعلاج والمرحلة الاولى من استكمال توصيل المياه الى مدينة ساري والمشاركة في حفل احياء وحدات انتاجية راكدة وعدة مشروعات انمائية اخرى.