١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢٢ ص
رمز الخبر: 85479019
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٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تسيير رحلة جوية بين اصفهان والنجف الاشرف

١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢٢ ص
رمز الخبر: 85479019
تسيير رحلة جوية بين اصفهان والنجف الاشرف

طهران/ 16 ايار/مايو/ارنا – بدات مؤسسة طيران الجمهورية الاسلامية الايرانية (هما) بتسيير رحلة جوية من مطار اصفهان (وسط) الى النجف الاشرف وبالعكس وذلك اعتبارا من 14 الجاري.

واضاف رضا داوري رئيس مؤسسة الطيران (هما) في اصفهان ان هذه الرحلة الجوية تتم يومي السبت والثلاثاء من كل الاسبوع وبطائرات B۷۳۷.

يذكر ان هما تقوم بتسيير رحلات جوية الى كل من الكويت واسطنبول ايضا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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