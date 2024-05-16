تسيير رحلة جوية بين اصفهان والنجف الاشرف

واضاف رضا داوري رئيس مؤسسة الطيران (هما) في اصفهان ان هذه الرحلة الجوية تتم يومي السبت والثلاثاء من كل الاسبوع وبطائرات B۷۳۷.

يذكر ان هما تقوم بتسيير رحلات جوية الى كل من الكويت واسطنبول ايضا.