نائب: مذكرة التفاهم مع الهند، تزيد الاستثمارات الاجنبية

وقال حسين جلالي لمراسل ارنا ان جزء من السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس ابراهيم رئيسي قائمة على احياء سياسات الاقتصاد القائم على البحر مضيفا ان الافادة من هذه الطاقات، تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.

واضاف ان ميناء جابهار وميناء كنارك وباقي المناطق الساحلة، تملك امكانات وطاقات جيدة لاجتذاب الرساميل الاجنبية اذ ان الحكومة الثالثة عشرة اهتمت بذلك وقامت من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع الهند، باستثمار هذه الامكانات.

يذكر ان ايران والهند وقعتا في 11 الجاري في مراسم حضرها وزير الطرق وبناء المدن الايراني مهرداد بذرباش ووزير الموانئ والملاحة البحرية الهندي سارباناندا سونوال، اتفاقية تجهيز وتدشين محطات الحاويات والسلع العامة بميناء الشهيد بهشتي في جابهار على يد شركة IPGL الهندية.