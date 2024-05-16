١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رمز الخبر: 85479227
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journalistکاظم شماعییان

نائب: مذكرة التفاهم مع الهند، تزيد الاستثمارات الاجنبية

١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رمز الخبر: 85479227
نائب: مذكرة التفاهم مع الهند، تزيد الاستثمارات الاجنبية

طهران/ 16 ايار/مايو/ارنا – قال عضو اللجنة الثقافية لمجلس الشورى الاسلامي ان الخليج الفارسي وموانئ جنوب غرب البلاد، تمتلك طاقات وامكانات واسعة للتنمية الاقتصادية موضحا ان الحكومة الثالثة عشرة اتخذت من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع الهند، خطوات باتجاه استقطاب الاستثمارات.

وقال حسين جلالي لمراسل ارنا ان جزء من السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس ابراهيم رئيسي قائمة على احياء سياسات الاقتصاد القائم على البحر مضيفا ان الافادة من هذه الطاقات، تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.

واضاف ان ميناء جابهار وميناء كنارك وباقي المناطق الساحلة، تملك امكانات وطاقات جيدة لاجتذاب الرساميل الاجنبية اذ ان الحكومة الثالثة عشرة اهتمت بذلك وقامت من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع الهند، باستثمار هذه الامكانات.

يذكر ان ايران والهند وقعتا في 11 الجاري في مراسم حضرها وزير الطرق وبناء المدن الايراني مهرداد بذرباش ووزير الموانئ والملاحة البحرية الهندي سارباناندا سونوال، اتفاقية تجهيز وتدشين محطات الحاويات والسلع العامة بميناء الشهيد بهشتي في جابهار على يد شركة IPGL الهندية.

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journalistکاظم شماعییان

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