اقامة مؤتمر دولي لدراسة "الابعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة"

ويقيم المجمع العالمي للصحوة الاسلامية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والاتصال الاسلامي، هذا المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر يوم السبت 18 الجاري بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة في طهران.