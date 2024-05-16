اقامة مؤتمر دولي لدراسة "الابعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة"

ويقيم المجمع العالمي للصحوة الاسلامية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والاتصال الاسلامي، هذا المؤتمر.
وسيعقد المؤتمر يوم السبت 18 الجاري بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة في طهران.
طهران/ 16 ايار/مايو/ارنا – ستستضيف طهران المؤتمر الدولي لدراسة "الابعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة" بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة.
ويقيم المجمع العالمي للصحوة الاسلامية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والاتصال الاسلامي، هذا المؤتمر.
وسيعقد المؤتمر يوم السبت 18 الجاري بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة في طهران.
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