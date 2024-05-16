١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85479321
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journalistکاظم شماعییان

اقامة مؤتمر دولي لدراسة "الابعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة"

١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85479321
اقامة مؤتمر دولي لدراسة "الابعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة"

طهران/ 16 ايار/مايو/ارنا – ستستضيف طهران المؤتمر الدولي لدراسة "الابعاد القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وحماته في غزة" بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة.

ويقيم المجمع العالمي للصحوة الاسلامية بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والاتصال الاسلامي، هذا المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر يوم السبت 18 الجاري بمشاركة شخصيات محلية ودولية بارزة في طهران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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