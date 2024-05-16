وزير الخارجية: 90 مليار دولار، قيمة التبادل التجاري بين ايران ودول الجوار

وقال اميرعبد اللهيان لمراسل ارنا على هامش زيارته للقسم الدولي لمعرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الـ 35 ان التواصل مع الجيران والعلاقات الثنائية يشكلان مركز السياسة الخارجية لحكومة الرئيس رئيسي.

واضاف اننا نقيم علاقات متينة ووثيقة مع جميع الجيران في الشمال والغرب والشرق والجنوب موضحا ان سياسة الجوار ساعدتنا على اتخاذ خطوات مهمة على طريق التنمية الاقتصادية والعلم والتكنولوجيا والتعاون العلمي والثقافي والسياحي والجامعي.

وتابع انه فيما يخص قطاع الصناعة والمناجم ونظرا الى الطاقات الهائلة التي تتمتع بها ايران، فاننا نرحب بالتعاون الوثيق مع بلدان الجوار.