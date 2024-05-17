نادري : علی وسائل الإعلام المستقلة أن تنقل صوت اهل غزة إلى مسامع العالم

وافادت ارنا، ان "علي نادري" يزور حاليا مدينة قازان (تابعة لجمهورية تتارستات الروسية) بدعوة رسمية من رئيس تتارستان "رستم حيث شارك في اجتماع إعلامي اختصاصي بعنوان "توحيد الفضاء الإعلامي أم تقسيمه؟"، وذلك في اطار فعاليات القمة الدولية الخامسة عشرة بين روسيا والعالم الإسلامي.

وذكر المدير العام لوكالة ارنا : بعد غياب الدور الرئيسي الذي تلعبه وسائل الإعلام الرسمية في العالم في عكس هذه القسوة التاريخية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي الراوي لمعاناة غزة وأيضاً أساس الاحتجاجات واسعة النطاق ضد هذه الجرائم حتى في الجامعات الأمريكية.

وأكد المدير العام لإرنا : ان الفارق الكبير في أداء وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتطورات داخل غزة، يدل على أن مصادر الاعلام تغيرت اليوم، حيث لا توجد سلطة إخبارية مطلقة تسود العالم؛ مردفا ان تكامل مساحة المعلومات بات غير ممكن بهذه الممارسات.

کما أشار نادري إلى ضرورة اعتماد وسائل الإعلام ثقافة تختلف عن المواقع الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، واقترح أن تتعاون وكالات الأنباء المهنية مع بعضها البعض وتتقاسم خبراتها ومعلوماتها فيما يخص انتاج المحتوى الإخباري على صعيد شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف : يمكن لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اُوآنا) واتحاد وكالات الأنباء بمنظمة التعاون الإسلامي (یونا)، أن يلعبا دورًا مركزيًافي هذا السياق.

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