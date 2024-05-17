وزير الاقتصاد : تسخیر طاقات الموانئ لتطوير الاقتصاد البحري يمثل أولوية

جاء ذلك خلال تصريحات "خاندوزي" الذي يرافق الرئيس الايراني في الجولة الثانية من زياراته التفقدية إلى مازاندران اليوم الجمعة، حيث تفقد شركة "صدرا بهشهر" لبناء السفن، وقال : إحیاء الطاقة الإنتاجية لشركة إيران صدرا، من البرامج الحيوية في قطاع الصناعة البحرية الوطنية.

وذكر وزير الاقتصاد : لقد توقفت عملية بناء سفينة في "إيران صدرا" لمدة 10 سنوات، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الثالثة عشرة، يتم حاليا انتاج خمس سفن جديدة مع زيادة الايدي العاملة لـ 500 شخص والاستثمار المناسب في هذه الشركة .

وصرح : من المهم توظيف قدرات شركة "صدرا" الوطنية لبناء السفن من اجل صيانة السفن المستخدمة لدى دول بحر قزوين واليوم، خلال هذه الزیارة الإقليمية، نشهد اصطفاف تلك السفن لإصلاحها بسواعد الباب الإيراني، الأمر الذي يدرّ عائدات كبيرة من النقد الأجنبي.

وتابع : كما تم إبرام اتفاقيات جيدة لتطوير قدرات شركة صدرا لبناء السفن، ونظرًا لنقص المساحة المادية والأراضي الداعمة، سيتم تطوير مكان لمزيد من فرص العمل.

وصرح خاندوزي : بالموافقة على المناطق الحرة في مازندران وبناءً على قدرة الموانئ في هذا الاتجاه، يتم اتخاذ الإجراءات الأساسية لتطوير ميناء أمير آباد بالموافقة على المناطق الحرة في مازندران وبناء على قدرة الموانئ في هذا الصدد، يتم تنفيذ الإجراءات الأساسية لتطوير ميناء أمير آباد، كما يجري الانتهاء من بناء السفينة الأولى "رورو صدرا" وخط السكة الحديد "رورو بندر" ومع الإعلان عن توقيع الاتفاقية وترك إجراءات المناقصة، سنشهد التكنولوجيا المتقدمة مع الموافقة.

وقال وزير الاقتصاد : إن استخدام الطاقة الجمركية في الموانئ الشمالية زاد بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بالعام الماضي وكانت الوجهة التجارية والسلعية الرئيسية للبلاد.

ووصل رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي، صباح يوم الخميس، الى مدينة ساري (شمال) يرافقه جمع من اعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزير الاقتصاد خاندوزي.

انتهی**1426/ ح ع**