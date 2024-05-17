القوات المسلحة الیمنیة تستهدف مسیرة أميركية MQ9

طهران/ 17 أيار/مايو /إرنا- قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية« العميد "يحيى سريع"، آن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة مسیرة أميركية من طراز MQ9 في أجواء مأرب.

وأضاف العميد سريع : إن استهداف المسيرة الأميركية تم بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وأكدت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، على جاهزية اليمن الكاملة وبكافة المستويات براً وبحراً وجواً، لمواجهة محاولات الأعداء وافشالها. انتهى**3276