١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85480108
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القوات المسلحة الیمنیة تستهدف مسیرة أميركية MQ9

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٢ م
رمز الخبر: 85480108
القوات المسلحة الیمنیة تستهدف مسیرة أميركية MQ9

طهران/ 17 أيار/مايو /إرنا- قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية« العميد "يحيى سريع"، آن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة مسیرة أميركية من طراز MQ9 في أجواء مأرب.

وأضاف العميد سريع : إن استهداف المسيرة الأميركية تم بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأكدت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، على جاهزية اليمن الكاملة وبكافة المستويات براً وبحراً وجواً، لمواجهة محاولات الأعداء وافشالها.

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