استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية

وأوضحت المصادر، ان الشاب الفلسطيني "کریم رایق عبدالرؤوف اعمیر"، ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلعا شرقي طولكرم بالضفة الغربية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها اليومية لمختلف بلدات وأنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط حملات اعتقال وتنكيل بالفلسطينيين اتخذت منحى تصاعدياً كبيراً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهجمات واسعة للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما أفادت مصادر إخبارية، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في هجوم للجيش الصهيوني على مناطق في الضفة الغربية ومواجهات مع قوات المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عنبتا شمال الضفة الغربية.

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