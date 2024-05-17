١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85480182
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رئيس الجمهورية : المرأة تلعب دورا مهما في كافة المجالات

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥١ م
رمز الخبر: 85480182
رئيس الجمهورية : المرأة تلعب دورا مهما في كافة المجالات

طهران/17 ايار/مايو/ارنا-قال رئيس الجمهوریة "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" : ان المرأة تلعب دورا مهما في كافة المجالات؛ لافتا بان المراةفي مازندران (شمال البلاد) تضطلع بدور اساسي في مجالات الانتاج بدءاً من تواجدها في حقول الأرز والحدائق وصولاً إلى المجالات الثقافية والاجتماعية، وحيثما يتم تجاهل دور المرأة ادى سيعاني ذلك المجتمع.

وقال آية الله رئيسي، اليوم الجمعة، في لقاء مع أهالي غرب مازندران بمصلی مدينة نوشهر : إن توفير الفرص للشباب مهم جداً، والحكومة تولي اهمية الى هذا الموضوع، ولكن يجب الاهتمام أكثر بهذه الموارد البشرية.

الحكومة خادمة الشعب/ المشاكل يجب أن تحل بإعطاء الشعب فرصة

واشار السيد رئيسي الى شعار العام الجديد الذي اطلقه قائد الثورة الاسلامیة، اي "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب"، مصرحا : ان المشاكل يجب أن تحل بمشاركة الشعب کما ان حل مشاكل المحافظة يتطلب مشاركة شعبية من القطاعات المتفرقة.

وتابع: من الممكن حل الكثير من المشاكل بسواعد الشعب القوية؛ والحكومة تعتبر نفسها خادمة لكم في سياق حل هذه القضايا.

وأشار آية الله رئيسي إلى دور الثورة الإسلامية والشعب الإيراني في دعم الشعب الفلسطيني، قائلا : إن حضوركم ووقوفكم وإعلان مواقفكم هو دعم كبير لكل المضطهدين في العالم وخاصة أهل غزة وفلسطين وغضبكم على الأعداء والکیان الصهيوني، هو دعم كبير لهذا الشعب ونأمل بعون الله وحضوركم ومقاومة الشعب الفلسطيني أن تصل أخبار انهيار إسرائيل وتحرير فلسطين إلى انحاء العالم.

انتهی**1426/ ح ع **

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