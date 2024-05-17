رئيس الجمهورية : المرأة تلعب دورا مهما في كافة المجالات

وقال آية الله رئيسي، اليوم الجمعة، في لقاء مع أهالي غرب مازندران بمصلی مدينة نوشهر : إن توفير الفرص للشباب مهم جداً، والحكومة تولي اهمية الى هذا الموضوع، ولكن يجب الاهتمام أكثر بهذه الموارد البشرية.

الحكومة خادمة الشعب/ المشاكل يجب أن تحل بإعطاء الشعب فرصة

واشار السيد رئيسي الى شعار العام الجديد الذي اطلقه قائد الثورة الاسلامیة، اي "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب"، مصرحا : ان المشاكل يجب أن تحل بمشاركة الشعب کما ان حل مشاكل المحافظة يتطلب مشاركة شعبية من القطاعات المتفرقة.

وتابع: من الممكن حل الكثير من المشاكل بسواعد الشعب القوية؛ والحكومة تعتبر نفسها خادمة لكم في سياق حل هذه القضايا.

وأشار آية الله رئيسي إلى دور الثورة الإسلامية والشعب الإيراني في دعم الشعب الفلسطيني، قائلا : إن حضوركم ووقوفكم وإعلان مواقفكم هو دعم كبير لكل المضطهدين في العالم وخاصة أهل غزة وفلسطين وغضبكم على الأعداء والکیان الصهيوني، هو دعم كبير لهذا الشعب ونأمل بعون الله وحضوركم ومقاومة الشعب الفلسطيني أن تصل أخبار انهيار إسرائيل وتحرير فلسطين إلى انحاء العالم.

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