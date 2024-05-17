اليمن تشهد مسيرات جماهيرية حاشدة انتصارا لغزة

وحمل المشاركون في المسيرات والوقفات، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تندد بجرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة.

وأكدوا الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد المتظاهرون، "استمرار اليمن في موقفه الثابت لنصرة الأشقاء في غزة، ولا يمكن أن يردعه عن ذلك أي تهديدات مهما كانت".

وبارك بيان صادر عن المسيرات والوقفات، بالعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية في استهداف البارجات الحربية والسفن الداعمة لكيان العدو، ومنعها من المرور من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وكذا استهداف مناطق العدو الغاصب.

وأعلن البيان، الاستعداد لمواجهة العدوان على اليمن وتقديم التضحيات في سبيل الانتصار للأقصى وغزة ودعم المقاومة الباسلة.

كما أشاد البيان بالقرارات التي يتخذها قائد حركة انصار الله "السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي"، في إطار مشاركة اليمن بمعركة "طوفان الأقصى".

وجدد المشاركون في مسيرات اليمن، عبر بيانهم، التأكيد على الاستمرار في التحشيد والتعبئة والاستعداد للمرحلة الرابعة من التصعيد ومواجهة العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني.

ودعا البيان، الأنظمة العربية إلى "اتخاذ موقف مشرف في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة"؛ مثمنا صمود المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب.

وأشاد البيان بالمواقف المشرفة لطلاب الجامعات الأمريكية، والأكاديميين الذين تحركوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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