١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85480208
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مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية تتارستان

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٠ م
رمز الخبر: 85480208
مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية تتارستان

موسكو / 17 ايار / مايو / ارنا – التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني"، اليوم الجمعة، برئيس جمهورية تتارستان "رستم ميني خانوف"، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافاد مراسل ارنا، ان الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام حميد شهرياري"، والسفير الايراني في موسكو "كاظم جلالي"، ومدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "علي نادري"، رافقوا "باقري كني" في هذا اللقاء.

ويزور مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني"، مدينة قازان (بجمهورية تتارستان) للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ 15 بعنوان "روسيا – العالم الاسلامي".

وفي وقت سابق من اليوم، حضر باقري كني اجتماعا خاصا، لمناقشة العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الاتحادية الروسية.

انتهى ** ح ع

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