مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية تتارستان

وافاد مراسل ارنا، ان الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام حميد شهرياري"، والسفير الايراني في موسكو "كاظم جلالي"، ومدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "علي نادري"، رافقوا "باقري كني" في هذا اللقاء.

ويزور مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني"، مدينة قازان (بجمهورية تتارستان) للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ 15 بعنوان "روسيا – العالم الاسلامي".

وفي وقت سابق من اليوم، حضر باقري كني اجتماعا خاصا، لمناقشة العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الاتحادية الروسية.

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