ايران تحصد 5 ميداليات ببطولة آسيا للتايكواندو

وبدات النسخة الـ26 من بطولة اسيا للتايكوندو الیوم الجمعة، بمنافسات الأوزان 58، و74، 87 كجم للرجال، و 49، 62، و73كجم - سيدات، حيث فاز اعضاء المنتخب الايراني المكون من 8 لاعبين، بذهبيتين وفضيتين، وبرونزية واحدة.

وبهذه النتيجة، فقد بلغ حصاد المنتخب الوطني الإيراني للتايكوندو من هذه البطولة، 7 ميداليات ملونة حتى الان؛ حيث احرز كل من "حاج موسایي" و"يزداني" بميداليتين ذهبيتين، واللاعبان "مير حسيني" و"برخورداري" بميداليتين فضيتين، بينما احرز "ناصري" و"رضائي" و"زندي" 3 ميداليات برونزية.

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