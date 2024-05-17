١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85480219
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ايران تحصد 5 ميداليات ببطولة آسيا للتايكواندو

١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٥٧ م
رمز الخبر: 85480219
ايران تحصد 5 ميداليات ببطولة آسيا للتايكواندو

طهران/17 ايار/مايو/ارنا-حصد اعضاء المنتخب الايراني للتايكواندو، خمس ميداليات ملونة، خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة الآسيوية.

وبدات النسخة الـ26 من بطولة اسيا للتايكوندو الیوم الجمعة، بمنافسات الأوزان 58، و74، 87 كجم للرجال، و 49، 62، و73كجم - سيدات، حيث فاز اعضاء المنتخب الايراني المكون من 8 لاعبين، بذهبيتين وفضيتين، وبرونزية واحدة.

وبهذه النتيجة، فقد بلغ حصاد المنتخب الوطني الإيراني للتايكوندو من هذه البطولة، 7 ميداليات ملونة حتى الان؛ حيث احرز كل من "حاج موسایي" و"يزداني" بميداليتين ذهبيتين، واللاعبان "مير حسيني" و"برخورداري" بميداليتين فضيتين، بينما احرز "ناصري" و"رضائي" و"زندي"  3 ميداليات برونزية.

انتهی**1426

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