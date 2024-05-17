رئيس الإتحاد الايراني لكرة القدم : غادرنا قاعة مؤتمرات الفيفا لکوننا لا نعترف بالكيان الصهيوني

واوضح "مهدي تاج"، بشان الأحداث التي جرت على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومغادرته قاعة الاجتماع مع بدء تصريحات ممثل الکیان الصهيوني، مصرحا : لقد غادرنا قاعة المؤتمر لأننا لا نعترف بالكيان الصهيوني؛ وبرايي يجب شطب الکیان الصهيوني من جميع أنشطة كرة القدم، ويجب أن يشمل ذلك ممثليه في جميع مستويات كرة القدم على مستوى النادي والمستوى الوطني والإداري.

واضاف : نحن على الجانب الصحيح من التاريخ؛ لن ننسى ملايين الظالمين، وإنه أمر مرير للغاية عندما يهدد الکیان الصهيوني باعتقال زملائي في الاتحاد الفلسطيني!

وأضاف المسؤول الرياضي الايراني : فور دخول ممثل الكيان الصهيوني، وعندما أراد التصريح، خرجنا من القاعة مع زملائي، كما غادر كل من ممثلي العراق ولبنان وموزمبيق والجزائر هذا الاجتماع.

انتهی**1426 / ح ع **