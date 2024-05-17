مؤتمر "وانا" الدولي للابحاث الطبية يختتم أعماله في ارومية

وانعقد مؤتمر "وانا" الدولي لمدة يومين بمشاركة باحثين من دول سوريا والعراق وتركيا ولبنان ومصر والهند وإيران وانتهى مساء الجمعة في قاعة الوحدة في مدينة أرومية.

وقال نائب شؤون الأبحاث والتكنولوجيا في جامعة أذربيجان الغربية للعلوم الطبية في الحفل الختامي لهذا المؤتمر: نظرا لتشكيل أمانة هذا المؤتمر في أذربيجان الغربية وعقد العديد من الاجتماعات المشتركة مع معهد رويان للأبحاث، فقد تم اجراء جميع خطوات التنفيذية من قبل جامعة العلوم الطبية في هذه المحافظة، والتي جرت بنجاح وانتهت اليوم.

وتابع صابر قلي زاده: حضر هذا المؤتمر حوالي 1000 ضيف علمي وبحثي، 10 منهم باحثون متخصصون اجانب.

وأضاف: تحدث في هذا المؤتمر 60 أستاذاً بارزاً و10 أساتذة أجانب، وسجلنا إنجازات مميزة في تاريخ المؤتمر.

وبالإشارة إلى محاور هذا المؤتمر قال قلي زاده: المحاور السبعة لهذا المؤتمر كانت بعناوين مراقبة الأطفال الناتجين عن علاجات العقم، القضايا الأخلاقية والقانونية، دور التصوير، تأثير العوامل البيئية ونمط الحياة، تحسين عواقب المساعدة على الإنجاب من حيث التحديات والإدارة والخيارات ، الحفاظ على الخصوبة لدى مرضى السرطان، ودور الجراحة في تحسين نتائج تقنيات المساعدة على الإنجاب.

وأضاف: كما تم عقد العديد من ورش العمل والندوات في المؤتمر، والتي أتمنى أن يستفيد منها جميع المشاركين.

ودعا الحاضرين في الحفل للمشاركة في أولمبياد طلاب العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد وقال: سيقام هذا الأولمبياد لأول مرة في سبتمبر من هذا العام في أرومية.

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