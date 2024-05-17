علي باقري: إيران وروسيا حولتا العقوبات الأميركية إلى فرص

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني علي باقري كني: إن روسيا وإيران نجحتا في تحويل العقوبات الأميركية إلى فرص جديدة ليس لهما فقط بل للمنطقة بأكملها.

وقال باقري، الذي يزور روسيا، في منتدى "روسيا-العالم الإسلامي" في قازان بجمهورية تتارستان الروسية، إن أمريكا تهدد دول المنطقة، خاصة إيران وروسيا، بمواصلة فرض عقوبات غير قانونية ضدهما للضغط عليهما، ولكن بفضل براعة قادة إيران وروسيا، أصبحت العقوبات فرصة ليس فقط للبلدين، بل للآخرين أيضًا.

وأكد كذلك أنه من المستحيل إحلال السلام في المنطقة دون علاقات اقتصادية وثيقة وأن موسكو وطهران ستواصلان تعزيز علاقاتهما.

ويعقد منتدى "روسيا -العالم الإسلامي" في قازان بروسيا في الفترة من 14 إلى 19 ايار/مايو.

وبحسب وكالة تاس للأنباء، فإن الهدف الرئيسي لهذا المنتدى هو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين مناطق روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تعزيز مؤسسات النظام المالي الإسلامي في روسيا.

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