١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85480357
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ارتقاء قائد من كتيبة جنين بقصف للاحتلال

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٧ ص
رمز الخبر: 85480357
ارتقاء قائد من كتيبة جنين بقصف للاحتلال

طهران/ 18 ايار/مايو/ارنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة عن ارتقاء شهيد وثمانية إصابات، حيث وصلت إصابة بحالة مستقرة وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت إصابة بحالة مستقرة إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر صحفية في جنين عن استشهاد فلسطيني من قادة كتيبة جنين، وعدد من الإصابات، بقصف إسرائيلي عبر مسيرة على حارة الدمج بمخيم جنين.

وكشفت المصادر أنّ الشهيد هو إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين في قصف على حي الدمج في مخيم جنين.

وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ مقاتلة حربية قصفت هدفا في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصفًا استهدف أحد المنازل في حارة الدمج بالمخيم ما أدى لإصابة 5 مواطنين.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، قال إن “طائرة مقاتلة أغارت على هدف في جنين بالضفة الغربية”.

انتهى ** 2342

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