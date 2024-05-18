ارتقاء قائد من كتيبة جنين بقصف للاحتلال

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر صحفية في جنين عن استشهاد فلسطيني من قادة كتيبة جنين، وعدد من الإصابات، بقصف إسرائيلي عبر مسيرة على حارة الدمج بمخيم جنين.

وكشفت المصادر أنّ الشهيد هو إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين في قصف على حي الدمج في مخيم جنين.

وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ مقاتلة حربية قصفت هدفا في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصفًا استهدف أحد المنازل في حارة الدمج بالمخيم ما أدى لإصابة 5 مواطنين.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، قال إن “طائرة مقاتلة أغارت على هدف في جنين بالضفة الغربية”.

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