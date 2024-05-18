١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85480495
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "إسرائيل" تنفذ النكبة الثانية ضد الفلسطينيين

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص
رمز الخبر: 85480495
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "إسرائيل" تنفذ النكبة الثانية ضد الفلسطينيين

طهران/ 18 أيار/مايو/إرنا- قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة "رياض منصور"، في ذكرى النكبة الفلسطينية، وحول هجمات الكيان الصهيوني على غزة والضفة الغربية واستشهاد وتهجير آلاف الفلسطينيين، إن الاحتلال يحمل الخروج بالنكبة الثانية ضد شعبنا.

وكتب رياض منصور في رسالة على منصة التواصل الاجتماعي "إيكس" بعنوان "النكبة 2024" أن النكبة الفلسطينية المستمرة تظهر أن احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الصهيوني مستمر، لكن الفلسطينيين هنا ليبقوا.

وأضاف: يستمر إنكار وجودنا، ويستمر إنكار حقوقنا، ويستمر إنكار وطننا، ولكن على الأقل الاحتلال الإسرائيلي اعترف بالنكبة التي أنكرها حتى الآن، دون أي ضغوط.

وتابع: لقد أوضح قادة "إسرائيل" المتطرفون أنهم يريدون نكبة ثانية، لذا فإنهم يعترفون بالنكبة الأولى. نكبة ثانية ستمكنهم من التخلص نهائيا من الشعب الفلسطيني وإنهاء ما بدأوه منذ عقود.

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