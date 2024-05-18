مدير وكالة ارنا یقوم بزيارة وكالة أنباء تتار إنفورم في قازان

وقام مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) علي نادري بزيارة أقسام مختلفة في وكالة أنباء تتار إنفورم(Tatar-inform agency) للتعرف عن كثب على نطاق الأنشطة الإعلامية لهذه الوسيلة الإعلامية الناطقة باللغة الروسية.

وخلال هذه الزيارة التقى مديرة وكالة أنباء تتار إنفورم "رينات بيلالوف" وناقشا سبل توسيع التفاعلات الثنائية .

ولفت نادري في هذا اللقاء الى ان مثل هذه الأحداث ستساعد في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الإسلامية.

واضاف بأن زيادة التفاعل الإعلامي وتغطية وسائل الإعلام الإيرانية والروسية لأحداث الجانب الآخر يمكن أن يؤدي الى تعزيز التعارف المتبادل وتوثيق العلاقات بين البلدين والشعبين.

وأشار مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) الى أن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء(إرنا) تنشر حاليا الأخبار بـ 12 لغة، بما في ذلك الروسية، موضحا بأنه في الوضع الراهن وفي ظل المواجهة القمعية التي تمارسها بعض القوى مع دولتي إيران وروسيا وظروف الحصار، فإنه من المناسب أن يقوم البلدان بهزيمة أعدائهما من خلال تعزيز علاقاتهما والاستفادة من قدرات بعضهما البعض.

وفي ختام هذه الزيارة أجاب نادري على أسئلة وكالة أنباء تتار إنفورم فيما يتعلق بالعلاقات الايرانية- الروسية مع التركيز على جمهورية تتارستان وضرورة التعاون الإعلامي بين الدول المستقلة.

و في إطار هذه القمة ، تستضيف جمهورية تتارستان، التي تعرف ببوابة الإسلام إلى بلاد الشمال في السنوات الأخيرة وبعد الموافقة على عضوية روسيا بصفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي ، تستضيف فعاليات تهدف الى تعزيز علاقات روسيا مع العالم الإسلامي.

وبحسب المنظمين، تهدف القمة الى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة قازان منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" هذا العام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة 18 - 19 ايار/مايو 2024، بمشاركة ممثلي 64 دولة و 59 منطقة و ممثلون ووفود رسمية ودبلوماسية من 40 دولة.

وبناء على ذلك، يقام في إطار هذا المنتدى نحو 180 فعالية،وقد عقد يوم الأربعاء اجتماع متخصص لمديري وسائل الإعلام في روسيا والدول الإسلامية بحضور مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا).

انتهى**ر.م