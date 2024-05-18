القصر الرئاسي في تتارستان يستضيف مدراء وسائل الإعلام في الدول الإسلامية

وأشار المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) علي نادري خلال لقاء مساعد ورئيس مكتب رئيس تتارستان مارات ماراتوف مع مدراء اتحاد وكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (يونا) إلى القواسم الثقافية المشتركة بين إيران ومنطقة تتارستان واعتبر وجود ألف كلمة فارسية في اللغة التتارية مظهرا من مظاهر هذه القواسم الثقافية عبر التاريخ.

واعتبر احترام الأديان المختلفة أحد جوانب الحياة الجميلة في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية قازان وأعرب عن ارتياحه لسماع الأذان من مآذن مساجد هذه المدينة.

من جانبه رحب مساعد ورئيس مكتب رئيس تتارستان، بحرارة بعلي نادري ومدراء اتحاد وكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

وقال ماراتوف في هذا اللقاء: إن قمة قازان تشكلت بعد عام 2006، عقب عضوية روسيا كمراقب في منظمة التعاون الإسلامي، ومنذ ذلك الحين أصبحت منصة لتطوير التعاون بين روسيا والدول الإسلامية.

وأضاف: منذ عامين حصلت قمة قازان علی الصفة الفيدرالية مما يدل على نجاح إطار التعاون هذا بين روسيا والعالم الإسلامي المتمحور حول تتارستان.

وأشار إلى أهمية علاقات روسيا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها إحدى الدول الرئيسية في العالم الإسلامي وأعرب عن ارتياحه لعملية تطوير العلاقات الثنائية.

وقال: يدرس أكثر من 2000 طالب إيراني في جامعات قازان وهذا الأمر منصة لتعزيز التبادلات الثقافية والعلمية.

یذکر أنه يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" هذا العام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة 18 - 19 ايار/مايو.

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