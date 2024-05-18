١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85481032
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القصر الرئاسي في تتارستان يستضيف مدراء وسائل الإعلام في الدول الإسلامية

١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٠ م
رمز الخبر: 85481032
القصر الرئاسي في تتارستان يستضيف مدراء وسائل الإعلام في الدول الإسلامية

موسكو/ 18 أيار/مايو/إرنا- استضاف القصر الرئاسي في تتارستان الروسية، مجموعة من مدراء وسائل الإعلام من الدول الإسلامية الذين زاروا هذه المنطقة من روسيا بهدف المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر “روسيا – العالم الإسلامي”.

وأشار المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) علي نادري خلال لقاء مساعد ورئيس مكتب رئيس تتارستان مارات ماراتوف مع مدراء اتحاد وكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (يونا) إلى القواسم الثقافية المشتركة بين إيران ومنطقة تتارستان واعتبر وجود ألف كلمة فارسية في اللغة التتارية مظهرا من مظاهر هذه القواسم الثقافية عبر التاريخ.

القصر الرئاسي في تتارستان يستضيف مدراء وسائل الإعلام في الدول الإسلامية

واعتبر احترام الأديان المختلفة أحد جوانب الحياة الجميلة في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية قازان وأعرب عن ارتياحه لسماع الأذان من مآذن مساجد هذه المدينة.

القصر الرئاسي في تتارستان يستضيف مدراء وسائل الإعلام في الدول الإسلامية

 من جانبه رحب مساعد ورئيس مكتب رئيس تتارستان، بحرارة بعلي نادري ومدراء اتحاد وكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

وقال ماراتوف في هذا اللقاء: إن قمة قازان تشكلت بعد عام 2006، عقب عضوية روسيا كمراقب في منظمة التعاون الإسلامي، ومنذ ذلك الحين أصبحت منصة لتطوير التعاون بين روسيا والدول الإسلامية.

القصر الرئاسي في تتارستان يستضيف مدراء وسائل الإعلام في الدول الإسلامية

وأضاف: منذ عامين حصلت قمة قازان علی  الصفة الفيدرالية مما يدل على نجاح إطار التعاون هذا بين روسيا والعالم الإسلامي المتمحور حول تتارستان.

وأشار إلى أهمية علاقات روسيا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها إحدى الدول الرئيسية في العالم الإسلامي وأعرب عن ارتياحه لعملية تطوير العلاقات الثنائية.

القصر الرئاسي في تتارستان يستضيف مدراء وسائل الإعلام في الدول الإسلامية

وقال: يدرس أكثر من 2000 طالب إيراني في جامعات قازان وهذا الأمر منصة لتعزيز التبادلات الثقافية والعلمية.

یذکر أنه يعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" هذا العام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة 18 - 19 ايار/مايو.

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