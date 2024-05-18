الاحتلال دمر 1400 مبنى في رفح منذ بدء اجتياح المدينة

وأفاد موقع مصدر الإخبارية أنه وبحسب تحليلات صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شبكة “ABC” الأمريكية والمأخوذة من القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-1، فإن ما يقرب من 1400 مبنى تضررت أو دمرت هذا الشهر في رفح، منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته في الجزء الشرقي من المدينة.

وأشار إلى أن الباحثين المحللين للصور استنتجوا منذ 5 أكتوبر من العام الماضي أن 18,176 من أصل 48,678 مبنى في رفح تعرضت إلى درجة ما من الضرر.

وكانت مدينة رفح تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 225 على التوالي، عدوانه وقصفه لمناطق عدة في قطاع غزة، تركزت في مدينة رفح جنوبا، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

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