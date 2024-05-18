رئيس الجمهورية يهنئ المنتخب الوطني للتايكوندو بفوزه بالبطولة الآسيوية

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئیس رئيسي بالمناسبة بان بطولة المنتخب الوطني الإيراني للتايكوندو في بطولة آسيا السادسة والعشرين للتايكوندو جلبت الفرحة للشعب الإيراني العزيز.

و أکد رئیسی بان هذه البطولة کانت استمرارًا لإنجازات الرياضيين الإيرانيين في مختلف المجالات الرياضية.

وثمن رئيسي جهود مدربي وطاقم المنتخب الإيراني للتايكوندو وأعرب عن أمله في استمرار هذه النجاحات.

فاز منتخب التايكوندو الوطني الإيراني بذهبيتين وواحدة فضية وواحدة برونزية وأصبح بطل قارة آسيا مرة أخرى بعد ثماني سنوات.

انتهی**2054