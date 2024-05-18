المتحدث باسم الحكومة: اليوم نعيش في مرحلة ما بعد عملية الوعد الصادق 



واشار جهرمي اليوم السبت، الى الحرب الاعلامية التي يشنها الاعداء ضدنا داعيا الى ضرورة تشكيل جبهة واحدة امام هذه الحرب.

وصرح ان الهدف من هذه الحرب هو زرع اليأس والخوف بين ابناء شعبنا لذلك علينا بث الامل كمفتاح في مواجهة هذه الحرب وهذا ما اكد عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية.

العدو يعمل على الايحاء باننا نعاني من الضعف

وتابع المتحدث باسم الحكومة بان العدو يعتمد استراتيجية الايحاء باننا نعاني من الضعف مضيفا اننا تمكنا من اطلاق 12 قمرا اصطناعيا خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وصرح احبطت مخططات الجيوش التي كانت تسعى وراء زرع اليأس بيننا، واليوم نعيش في مرحلة ما بعد عملية الوعد الصادق ونشهد طبيعة الاقتدار الدفاعي الذي حققتاه.

انتهى**1110