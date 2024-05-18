رئيس الجمهورية يؤكد على خلق الحوافز اللازمة وإزالة المعوقات امام الناشطين في الفضاء الإلكتروني

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع المائة للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، مساء السبت، برئاسة رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي.

وفي هذا الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، حول أهمية الرصيد البشري كأهم عنصر للنمو والازدهار في مجال الفضاء الافتراضي، تقريرا مفصلا عن قدرات الرصيد البشري في مجالات التعليم والابحاث والأعمال الرقمية والأنشطة الاقتصادية والإيرانيين في الخارج.

وبعد الاستماع إلى تقارير ووجهات نظر أعضاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، أكد رئيس الجمهورية على أهمية وضرورة الاهتمام الجاد بالناشطين في هذا المجال، وكلف نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة تشكيل فريق عمل، على وجه الخصوص، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى واستخدام كافة القدرات المتاحة في البلاد، لصياغة الخطط والحلول اللازمة لتعزيز الرصيد البشري، بما في ذلك خلق الحوافز اللازمة وإزالة المعوقات التي تواجه الناشطين في مجال الفضاء الإلكتروني، ورفعها إلى المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لمراجعتها والموافقة عليها.

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