وزير الطاقة: سد "قيز قلعة سي" رمز الصداقة والمودة بين شعبي إيران وأذربيجان

وقال محرابيان في تصريح للقناة الاولى بالتلفزيون الايراني مساء السبت: ان نهر ارس هو نهر حدودي بين أربع دول وهي ايران وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركيا، ويبلغ طوله 1072 كم.

واضاف: ان إيران وجمهورية أذربيجان لديهما حدود مشتركة بطول 450 كيلومترا مع نهر ارس، ومن أجل الاستغلال المشترك لهذا النهر، تم تشغيل سد ارس في الماضي وسد "خداآفرين" منذ سنوات، والآن سد "قيزقلعة سي" الذي تم بناؤه اخيرا على هذا النهر.

وبين وزير الطاقة أن سد "قيز قلعة سي" ينظم 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وقال: هذه الكمية من المياه هي كمية كبيرة جدا تستفيد منها محافظتا أردبيل وأذربيجان الشرقية.

وأشار محرابيان إلى أهم أهداف إنشاء هذا السد وأضاف: السيطرة على الفيضانات وتوفير مياه الشرب والزراعة والبيئة وكذلك استغلال القدرات المشتركة للجانبين لتطوير التعاون، نعد من أهم الأهداف لبناء وتدشين سد "قيز قلعة سي".

وقال وزير الطاقة: أن هذا السد الذي بناه مهندسون ومقاولون إيرانيون يعد رمزا للصداقة والمودة بين شعبي إيران وأذربيجان والذي سيتم تدشينه الاحد بحضور رئيسي البلدين.

وذكر أن طول تاج هذا السد يبلغ 834 متراً، وأضاف: أن عملية الحفر لهذا السد بلغت أكثر من 6 ملايين متر مكعب، وعملية الردم أكثر من 2.1 مليون متر مكعب، والعملية الخرسانية حوالي نصف مليون متر مكعب.

وقال وزير الطاقة: ان سد "قيز قلعة سي" يعد من السدود الجاهزة للتشغيل وفق كافة المعايير الهندسية.

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