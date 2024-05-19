أبو عبيدة: نتنياهو يقتل جنوده في غزة بحثاً عن رفات الأسرى

وشدّد أبو عبيدة، في بيانٍ مقتضب، يوم السبت، على أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يفضّل أن يقتل جنوده وهم يبحثون عن رفات وجثامين على الذهاب إلى تبادل أسرى.

وأوضح الناطق باسم القسّام أنّ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية "لا تخدم مصالح نتنياهو السياسية والشخصية".

وفي سياق موازٍ، في كلمته، عبر الصوت والصورة، الجمعة، أكّد أبو عبيدة أنّ متلازمة الفشل لقيادة الاحتلال، وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى، وصفة لتسريع ذهاب هؤلاء الأسرى إلى المجهول.

وذكّر بأنّ كتائب القسّام سبق أن أعلنت، عدة مرات، بعض حالات القتل والموت للأسرى الإسرائيليين بسبب تعنّت "جيشهم"، وإجرام حكومتهم ورئيسها.

وتوجّه، أبو عبيدة، إلى أهالي الأسرى والجمهور الإسرائيلي، بالقول إنّه يذكر هذه التفاصيل من أجل وضعهم عند الحقائق الدامغة في مقابل كذب حكومتهم وتضليلها.

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