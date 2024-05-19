المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "إيلات"

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، أنه "استهدف مجاهدونا هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) بواسطة الطيران المسيّر، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".

وأضاف البيان: استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) بواسطة الطيران المسير، وتؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء.

ومنذ أيام، أعلنت المقاومة، في ثلاثة بيانات منفصلة، تنفيذ مجاهديها ثلاث عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المسيرة، ضربوا من خلال إحداها موقعا إسرائيليا عسكريا في "إيلات"، وفي عملية أخرى هدفاً حيوياً فيها.

وتبنت، في بيانين، استهداف مجاهديها الجمعة الماضية، بواسطة الطيران المسير، موقعا عسكريا إسرائيلياً في "إيلات"، وهدفا حيويا في المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

انتهى**3276