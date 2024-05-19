مختار حداد مديرا لصحيفة الوفاق وموقعها الإلكتروني

وجاء في نص قرار التعيين هذا:" نظراً لإختصاصك وخبرتك الطويلة والفعالة، تم تعيينك بموجب هذا القرار مشرفا على صحيفة الوفاق وموقع الوفاق الإلكتروني".

كما ذكر صالحي في قرار تعيين حداد، ان من مهام صحيفة الوفاق وموقعها الالكتروني تعزيز صوت ورسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العالم العربي من خلال التأكيد على مبادئ واستراتيجيات المقاومة ضد هيمنة وغطرسة الإعلام المناهض، ودعم المضطهدين الذين يقاومون الاحتلال، وخاصة الشعب الفلسطيني واهالي غزة البواسل، بالاضافة الى فضح السياسات والسلوكيات الغادرة ضد الأمة الإسلامية داخل العالم الإسلامي.

واضاف صالحي انه من المتوقع أن يقوم مختار حداد بتنفيذ هذه المهام الموكلة اليه على اتم وجه وذلك من خلال التنسيق والتعاون وعلاقته الطيبة والشاملة مع مختلف الجهات في العالم الإسلامي ومجموعات المقاومة.

وختم صالحي في قرار تعيينه هذا، انه من المتوقع ان يقوم حداد خلال فترة توليه مسؤوليته الجديدة ببذل الجهود اللازمة لتوسيع دائرة الاتصالات والارتقاء بالكادر البشري والبنية التحتية للاتصالات كمرتكزات لتعزيز التواصل مع المجموعات والمرجعيات الرسمية والمؤثرة في العالم العربي، وكذلك مع متابعين صحيفة الوفاق وموقعها الالكتروني.

الجدير بالذكر ان مختار حداد هو خريج الصحافة في كلية الأخبار والدراسات العالمية بجامعة طهران، ويعمل في صحيفة الوفاق منذ أكثر من عقدين في مناصب مختلفة، بما في ذلك رئيس التحرير والمسؤول السياسي، وهو أحد الناشطين والخبراء البارزين في المجال الدولي وخاصة في سياق المنطقة فلسطين والمقاومة.

انتهى**ر.م